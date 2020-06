Lihula tulistaja õpilane: ta oli ebastabiilne, kadus keset semestrit lihtsalt ära

Kõik artiklis esinevad õpilased on anonüümsed. Nende isikud on toimetusele teada.

"Mulle tundus ta jumala normaalne, üldse ei kahtlustanud midagi," märkis üks tervishoiutudeng, kui jutuks tuli õppejõud Mikk Tarraste.

Teisel oli aga kahtluseokas õppejõu suhtes sees juba ammu.

"Paljud käisid tema peale kaebamas. Ta ütles meile, et "võite mu peale kaevata, aga mina siit eest ei kao kuhugi"," kirjeldas õpilane toonast õppejõudu. "Loengud olid suhteliselt karmid, ta nõudis väga palju ja õpilaste jaoks oli see ebareaalne, sest teised ained olid ju ka, aga Tarraste arvas, et tema kursus on kõige olulisem. Ta oli endast suhteliselt heal arvamusel. Tundus juba siis veidi ebastabiilne, aga samas - mõned tunnid olid temaga väga toredad."

Tarraste ebastabiilsus väljendus tema sõnutsi mitmel moel: kui küsiti võõrsõnade tähendusi, käskis õppejõud iseseisvalt Google'ist abi otsida; kui ta andis tunde, pendeldas loengute olustik ja tema meeleolu seinast seina; kui ta oli 2019. aasta kevadel loengukursust andmas, kadus ta keset semestrit teadmata põhjusel.

"Teda tuli uus õpetaja Kohtla-Järvelt asendama," märkis esimene õpilane seepeale.

Kolmas tudeng märkis, et õpetamise viimastel kuudel andis ta ainet harva ning kadus mõneks nädalaks ära. Naastes oli ta väitnud, et põles läbi. Tarraste õpetamisviiside pärast oli kokku kutsutud ka midagi kriisikoosoleku sarnast, aga see ei olevat midagi reaalselt muutnud ega aidanud.

Tudengid teavad, et Tarrastel olla elukaaslane, kes on arst. Lisaks teatakse ka vähemalt kahe lapse olemasolust.

Lahkuda pole just ebatavaline

Tallinna Tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits kinnitas, et Mikk Tarraste töötas nende kõrgkoolis august 2015 – aprill 2019 õenduse õppetoolis õppejõud-õpetaja ametikohal. "Töösuhe lõppes töötaja soovil ning ei erinenud kuidagi mõnest teisest õppejõu töösuhte lõppemisest. Olles töötanud kõrgkooli juhina aastaid, võin kinnitada, et aeg-ajalt ikka keegi töötajatest otsustab töölepingu lõpetada keset õppeaastat. Kui õppejõud lahkub, võtab tema töö üle teine õppejõud," selgitas Tarraste.