Lihula tulistaja: minu käitumisele ei ole õigustust

"Avaldus. Avaldan südamest kahetsust toimunu suhtes kõigile kannatanutele, nende ja enda lähedastele ning kogu Eesti rahva ees. Minu käitumisele ei ole õigustust. See, mis juhtus, on andeksandmatu. Vabandan. Mikk Tarraste Pärnu arestimajas täna, 10. juunil 2020."

Kaitsja Rünno Roosmaa ütles, et Tarraste vaimne seisund oli tunduvalt parem kui eelmistel päevadel ning nende jutuajamine oli tõhus. "Aga muidugi ta on väga emotsionaalses seisundis alles jätkuvalt, selles mõttes, et ikka tuli mitmed taskurätid talle anda. Olukord on keeruline ja ilmselt ka arusaadav, miks."

Tarraste selgitusi juhtumise asjaolude kohta ei saa Roosmaa enda sõnul avaldada, kuna seda ei luba menetlusprotsess ega kaitsetaktika. "Praegu oleme selle avalduse esitamise staadiumis."

Tarraste on võetud vahi alla kaheks kuuks. "Seda ta ei vaidlustanud, selle kohta on allkiri antud, et ta ei soovi seda [vaidlustada]. See iseloomustab ka tema arusaamist asjast," sõnas Roosmaa. "Pigem saame rääkida võimalusest, et ta viiakse üle hoopis Tallinna vanglasse mingil ajal, sest Pärnu arestimajas hoitakse ikkagi inimesi, kellega on siin midagi teha."