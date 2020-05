Lihula hooldekodus on nakatunud 16 hoolealust ja kaks töötajat

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam ütles, et värskete andmete järgi on Lihula Südamekodus nakatunuid 18, kokku on seal hoolealuseid 97. Positiivse diagnoosi on saanud juhataja, üks töötaja ja 16 hoolealust, viimased on kõik hospitaliseeritud.

Täna lisandus üks positiivne juht hooldekodu Pärna tänava ja Tallinna maantee hoonetes läbiviidud testimise käigus. Testiti nii nn naistemaja kui ka meestemaja hoolealuseid, samuti 28 töötajat.

Lääneranna vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Kristina Kukk ütles täna Delfile, et tõenäoliselt nakatus hooldekodu juhataja kokkupuutel tööotsijaga. "Töövestluse ajal palusime tal kanda maski ja desinfitseerida käsi. Töötaja, kes koos juhataja ja tööotsijaga samas ruumis viibis on andnud neli koroonatesti, mis on kõik olnud negatiivsed," sõnas ta.

Terviseamet kinnitas, et väljaspool hooldekodu Lihulas koroonaviirusega nakatunuid lisandunud ei ole.