Lihula hooldekodu elanikud ja töötajad teevad täna uuesti koroonatesti

Täna toimub hooldekodu Tallinna maantee ja Pärna tänava hoonetes uus testimine, et kindlaks teha, kas elanikel ja töötajatel on koroonaviirus või mitte. Tulemused selguvad homme.

Esmaspäeval teatas terviseamet, et kümnest uuest nakatunust koguni kaheksa on Lihula Südamekodu elanikud. Seni tehtud testimiste tulemusel selgus, et Lihula hooldekodu 97 hoolealusest on nakatunud 15 nn naistemaja elanikku. Lääneranna vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Kristina Kukk kinnitas, et positiivse diagnoosi said ka hooldekodu juhataja Vanda Birnbaum ja üks töötaja.

Kuke sõnul on veel väljaselgitamisel, kuidas nakkus hooldekodusse jõudis, kuid on teada, et juhataja nakatus tõenäoliselt kokkupuutel tööotsijaga. "Töövestluse ajal palusime tal kanda maski ja desinfitseerida käsi. Töötaja, kes koos juhataja ja tööotsijaga samas ruumis viibis on andnud neli koroonatesti, mis on kõik olnud negatiivsed," lisas ta.

Kukk ütles, et loodetavasti on tänase testimise tulemused negatiivsed, mis tähendaks, et viiruse levikule on hooldekodus suudetud piir panna. "Uut testimist enne veel ei plaani. Kui seda aga vaja on, siis muidugi teeme," sõnas ta.