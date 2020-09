Lihtsad ja tõhusad viiruslevikut takistavad meetodid jäävad esialgu soovitusteks

"Kui reegleid kehtestama läheme, on oluline need kehtestada selgelt," ütles sotsiaalminister, et maskide puhul näiteks pole mõistlik neid igal pool kohustada, küll aga võiks seda teha näiteks ühistranspordis või väiksemates ruumides. Selle üle, kas ja millal võiks maskid kohsutuslikuks muuta, on valitsuses korduvalt küll arutletud, kuid ühise arvamuseni pole jõutud.

Küll aga on Kiige sõnul kokku lepitud, et viirust üritatakse tõkestada võimalikult vähe majanduslikku elu häirides ja nõnda, et elu jätkuks võimalikult tavapärases rütmis. See tähendab, et näiteks kaubanduskeskuste taas-sulgemist valitsus mõistlikuks ei pea.

Koroonaviiruse levikut takistavateks meetmeteks jäävad peamiselt seega kõrgendatud nakkusriskist saabuvate inimeste ja nakatunutega kokkupuutunute jälgimine, ja sel reedel üleriigiliselt kehtima hakkav öine alkoholimüügipiirang, mis on oluline kontaktid oleks paremini jälgitavad.