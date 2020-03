Ligi viiendik üleöö tööta jäänutest ootab jätkuvalt riigilt abi

Ligi viiendik üleöö tööta ja sissetulekuta jäänud inimestest ootab abi, mida riik seni veel välja pakkunud ei ole, vahendab ERR uudisteportaal "Aktuaalset Kaamerat".

Eestis on üle 550 000 inimese, kes saavad tööandjalt palka, kuid Eestis on ka 100 000 inimest, kes ei saa praegu riigi pakutavat töötasu hüvitist. Nende hulgas on nii iluteenindajad, meelelahutajad kui ka toitlustajad, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Janne Terve sulges oma aasta aega tegutsenud ilusalongi eelmise nädala alguses. Tööta jäi viis inimest. Kui Terve peab salongi üheinimese osahühinguna, siis seal töötanud iluteenindajatel on omakorda osaühing, kelle teenust salong sisse ostab. Osaühingu pidamise eest maksab Terve makse, seetõttu peaks tal olema õigus ka riigilt hüvitist saada.

"Tänasel päeval ilutegijatele ei ole mingit abipaketti välja pakutud. Eks näis, kui see tuleb, loomulikult kahe käega võtan vastu, tänutunne südames, see kõik on väga suureks abiks. Aga praegusel hetkel ma ei näe, et mul oleks kellegi teise peale poole loota kui üürileandja peale, et nii palju, kui temal on võimalik, kui suur tal süda on, kui suured on võimalused, sest loomulikult, ka temal on oma arved maksta," selgitas Terve.

Kas salong antud olukorras ellu jääb, sõltubki abist. "Jään ootama. Elame, näeme. Ma ei tea ette ennustada," ütles salongi omanik.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!