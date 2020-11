Ligi sajal Eesti isal on kümme või enam last

www.DELFI.ee RUS

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Anni Õnneleid

Tänase isadepäeva valguses toob statistikaamet välja põnevat taustainfot, näiteks seegi, et pea sajal Eesti isal on kümme või enam last.