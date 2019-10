Ligi kritiseerib Helme USA-s käiku: Danske teemaga tegeleb vale minister, kellel pole rahanduslikke ega õigusalaseid teadmisi

Martin Helme teatas eelmisel nädalal, et arutas ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised Eestis tegutsenud pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et Eesti oleks protsessis kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Ligi kommenteeris “Ringvaates”, et valitsus peab selle asjaga tegelema, kuid Eesti puhul teeb seda vale minister — see on justiitsministri valdkond.

“Nüüd on selle juures minister, kellel pole rahanduslikke ega õigusalaseid teadmisi. Ta nõudis selle valitsuses endale välja, et ta saaks isiklikult tegeleda sellega. Ta on tegelenud sellega partisani kombel, ignoreerides kogu Eesti know-how’d,” rääkis Ligi. “Täiesti vale minister tegeleb sellega, sest rahvusvaheline õigusabi ja õigusalane koostöö on teiste ministeeriumite töö,” lisas ta.

"Ta lööb rohkem trumme, see tundub rohkem perekondlik aktsioon, kummalgi teadmised puuduvad. Kui nad otsivad lihtsalt eraviisiliselt mingeid advokaate USA-s, siis on, jaa, võimalus saada arveid, aga kui tulemust tahad, siis on su partnerid, tegelikult tegijad justiitsministeerium, välisministeerium, saatkond,” rääkis Ligi saates hiljem.

Vastates küsimusele, kas on mingi tõenäosus, et Eestil õnnestub Danske uurimisest mingit raha saada, ütles Ligi, et kui Martin Helme sellega tegeleb, siis pigem mitte.