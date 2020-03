Ligi 200 eestimaalast otsivad viise kojujõudmiseks, välisministeerium jagab reisiinfot

Foto: Tanel Meos

Enamik välismaal viibijatest, kes on soovinud Eestisse naasta, on seda tänaseks saanud teha. Veel 200 eestimaalasel on ees kodutee, üle 2600 kaasmaalase on juba turvaliselt koju jõudnud.