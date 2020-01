Ligi 100 Tallinna lasteaeda on laste tervisele ohtlikud

Tallinnal tuleb lähiaastail korda teha ligi 100 lasteaeda, paarkümmend lasteaeda on pealinn otsustanud maha lammutada, sest uue maja ehitamine on odavam kui renoveerimine.

Rõõmupesa lasteaia ehitas 50 aasta eest jalatsivabrik Kommunaar. Ühtegi kapitaalremonti pole maja näinud ja nii on aeg teinud oma töö. Aknad on küll uued, aga seinad ei pea tuult, seintes on praod ja aeg-ajalt tuleb käia katuse servalt lahtiseid telliseid ära korjamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme teda püüdnud vuntsida igal aastal. Värvime, värvi alla paneme krohvi ka, et praod kinni katta, aga see, kuidas remondi ajal kogu sein krohvist puhtaks või et väljast vaadates on telliste vahelt segu kõik ära kukkunud, ei paista ju siin toas," rääkis Rõõmupesa juhataja Lea Pihelgas.

Mänguruumi napib juba praegu, aga uued nõuded näevad ette, et aastaks 2030 peab iga lapse jaoks olema neli ruutmeetrit põrandapinda. Tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaedu on pealinnas 20 ja nüüd on Tallinn otsustanud need maha lammutada. Rõõmupesa peaks olema esimene, mis senisel kujul maa pealt kaob ja uue maja saab.

Tallinna haridusameti juhi Andres Pajula sõnul on aastakümneid tagasi ehitatud lasteaiad nii amortiseerunud, et nende kordategemine on kallim kui uue maja ehitamine.

"Kui me saame pärast renoveerimist seisu, kus lasteaias tohib rühmas olla kümme või 12 last, siis see ei ole normaalne," tõdes Pajula.