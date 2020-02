Libeduseoht jätkub: muserdavad ilmastikuolud ei anna teekattele armu

Teisipäeval jääb madalrõhkkond Norra rannikule tiirlema ja katab võimsalt suurema osa Euroopast. Läänemere kohal püsib edelavool, mis kannab Eestisse niiskust juurde. Vahetevahel sajab vihma ja lörtsi. Edelatuulepuhangute kiiruseks on 15, rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel +1 kuni +5 kraadi.

Kolmapäevane öö jätkub madalrõhkkonna servas lörtsi- ja vihmahoogude ning väga tugeva lõuna- ja edelatuulega. Päeval on sajuhooge harvem ja edelatuul jääb tasapisi nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +2, saartel kuni +4, päeval +2 kuni +5 kraadi.

Neljapäeval katab Eestit madalrõhkkonna lõunaserv. Öösel sajab lörtsi ja vihma, päeval on taevas selgem ja saju võimalus väiksem. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +2, päeval +2 kuni +4 kraadi.

Reedel on pilvi hõredalt ning kui mõnes üksikus kohas sajab lörtsi, siis sajuhulk on tõenäoliselt väike. Läänekaare tuul jääb üsna nõrgaks. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -5, rannikul nullkraadi lähedal, päeval +2 kuni +4 kraadi.