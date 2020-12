LIBEDAD TEED | Haljala vallas juhtus tunni ajaga kolm avariid, politsei kutsub üles ettevaatlikkusele

Täna kella 16.20 paiku sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Haljala vallas Vanamõisa külas viadukti juures, Tallinna-Narva tee 85. kilomeetril. Esialgsetel andmetel põrkasid seal kokku sõiduauto Toyota Corolla ja veok Scania. Avariis said viga kaks inimest, sõiduautos olnud ema ja teismeline tütar, laps viidi täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.

Umbes tunni möödudes toimus samas kohas järgminegi avarii, kus viis sõidukit sattusid ahelkokkupõrkesse. Ses õnnetuses teadaolevalt keegi viga ei saanud.

Ühtlasi sõitis üks õnnetuspaigast möödunud auto küljelt sisse teeservas parkinud politseiautole, mil põlesid vilkurid. Samuti oli avariipaiga lähistel saabuvatele sõidukijuhtidele eesolevast ohust märku andmas punase märgutulega liiklusreguleerija. Paraku ei saanud sõiduk õnnetuspaigale lähenedes kuidagi enam pidama ning sõitis tee äärde pargitud politseiautole küljelt sisse. Inimesed õnneks selleski avariis viga ei saanud.

Et maantee oli ses kohas üsna libe, teatati oludest teehooldajale ning kiiremas korras tehti teelõigule täiendav libeduse tõrje.

Politsei rõhutab, et ilma- ja teeolud on antud ajal üsna muutlikud, mistõttu on oludele vastava sõidukiiruse valik ja piisava pikivahe hoidmine liikluses äärmiselt tähtis, et õnnetusi ennetada.

Samuti on ilmateenistus hoiatanud, et täna õhtuks tõuseb tuul, sajab jäävihma ja pinnad jäätuvad.