Leo Kunman: Evestus tahtis, et Kutser Savisaare kohta valetaks. Kui kuulis, et lindistatakse, pakkus kohe Kutserile kriminaalmenetluse lõpetamist

Enne, kui Evestus salvestamisest teada sai, mida ta soovis, et Kutser Savisaare kohta tunnistaks? "Seda, et Kutser ütleks, et Savisaar oli teadlik asjast, mis Kutserile süüks pandi," märgib Kunman. Süüdistuse kohaselt lasi Kutser 2013. aasta kohalike valimiste eel maksumaksja raha eest enda reklaamplakati üles panna. "Evestus sundis Kutsert ütlema, et Savisaar oli teadlik, et linna raha eest reklaami tehti. Ta ütles kohe, et see on vale, ei ole nõus tunnistama. Ja nii ta neli korda Evestusega kohtuski, too üritas teda veenda. Kui aga lindistamisest rääkis, Evestus lasi jalga. Peagi lahkus ta ju ka prokuratuurist," sõnab Kunman. Enam ei tööta prokuratuuris ka Triinu Olev.

Evestus ütles reedel Delfile, et väitel, nagu oleks ta koos Oleviga suunanud Kutserit valeütlusi andma, pole alust. "Kogu loo usaldusväärsust kahandab see, et sellest alles aastaid hiljem kõneldakse ning ei ole vastava avaldusega koheselt politsei, prokuratuuri või kohtu poole pöördutud,” tõi ta välja.

Kunman: Kutser üritas lintide pealt kopsaka summa teenida

Kunmani sõnul on asi ka selles, et Kutser üritas linte rahaks teha. "Ta hakkas seda pakkuma, aga vastu nõudis hunniku meelehead, nii on see käinud juba aasta otsa. Ajakirjanikele on pakkunud, süüalustele pakkunud. Ei tea veel, kellele kõigile. Aga summa on nii suur, sestap aasta otsa veninud,” märgib Kunman. Ta ütleb, et kuulis sellest loost juba ka ise eelmise aasta lõpus. "Otseseid tõendeid ju polnud ja linte hoidis oma käes," nendib ta. Kuidas nüüd lintide väljakirjutis teieni jõudis? "Ajakirjanike kaudu," ütleb Kunman. "Nüüd polnud küll muud teha, kui avaldus kriminaalasja algatamiseks."

Delfi on nii eile kui täna proovinud telefonitsi tabada ka Priit Kutserit, kuid ta pole kõnedele vastanud. Kunman mainib, et ka tema proovis Kutseriga ühendust saada, kuid see ei õnnestunud.

Evestus ise kommenteeris kuuldusi väidetavatest lindistustest eelmise aasta lõpus ERRis. "Jaa, ma olen kuulnud neist lindistustest," ütles Evestus eelmise aasta lõpus ERR-ile. "Mis ma öelda oskan? Me ei saa kunagi välistada, et vastaspool võib lindistada vestlust prokuröriga, aga mingeid salavestlusi ei ole ma kellegagi pidanud. Priit Kutseri ja tema kaitsjaga, juures oli ka Savisaare protsessi abiprokurör Triinu Olev, oleme arutanud tingimusi, millistel alustel lõpetada Kutseri suhtes kriminaalasi ja milliseid ütlusi prokuratuur temalt ootab. Prokuratuur ootas temalt süüdistusega kooskõlas olevaid ütlusi, ka Edgar Savisaare rolli väljatoomist."

Evestus rõhutas, et prokuratuur ning tema ei ole palunud Kutseril mõelda midagi välja ja valetada. "Kuna mina ei ole palunud inimesel valetada ega hakata kohtu ees esinema väidetega, mis kunagi ei ole elus toimunud, ei ole minul ka midagi karta ega kahetseda selle kohtumise pärast."