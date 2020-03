Lennujaama poemüüjal tuvastati koroona

Lennujaam andis toimunust seal töötavale rahvale teada e-meilitsi. Delfi avaldab olulisemad väljavõtted kirjast.

"Täna lõunal suleti ettevaatusabinõuna terminalis kõik kolm Baltona kauplust, mille üks töötajatest andis positiivse COVID-19 proovi. Kauplused jäävad suletuks esialgu 28. märtsini ning töötajad on suunatud kodusesse karantiini. Pärastlõunal suleti ka Südame Apteek ühe töötaja haigusnähtude ilmnemise järel. Otsuse kauplus sulgeda on teinud ka kauplus Klick, sest peale Baltona põhikaupluse sulgemist on nende asukoht reisijate liikumistrajektoorilt täiesti väljas. Meile teadaoleva informatsiooni alusel ei haigestunud Baltona teenindaja lennujaamas.

Usume, et hetkel on oluline panustada viiruse leviku tõkestamisse. Terviseameti ja teiste terviseorganisatsioonide andmetel on selleks tõhusaim moodus vähendades füüsilist kontakti. Soovime hoida oma ja kõigi kogukonna töötajate tervist."

Uudis on täiendamisel.