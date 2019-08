Lennuakadeemia rektor asub Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatusse

Lennuliiklusteeninduse AS-is saab Jakimenko vastutusvaldkonnaks olema side ja tehnika. "Täpsemalt hakkan vastutama selle eest, et kõik seadmed, mis on seotud lennujuhtimisega ning sidetehnilise teenuse osutamisega (kõne- ja andmeside, navigatsioon, seire), toimiksid vastavalt nõuetele ja standarditele. On oluline, et sidetehniline teenus tagaks lennuohutuse ja vastaks klientide ootustele. Vastutusvaldkonna osaks on ka tehnoloogiauuenduste rakendamine ja lennuliikluse tehnikaga seotud projektides osalemine. Kindlasti on ülesandeid ja kohustusi veel, kuid need selguvad täpsemalt juba ametisse astudes koostöös nõukogu, juhatuse ja meeskonnaga."

Küsimusele, kas Jakimenko jääb lennuakadeemiaga ka kuidagi seotuks, vastas ta, et on akadeemia liikmeskonnale ja ministeeriumile lubanud akadeemiat toetada kuni uue rektori leidmiseni ning edaspidi vastavalt vajadusele ka külalisõppejõuna. "Kindlasti jätkub koostöö ka rakendusuuringute, üliõpilaste praktikate ning lõputööde osas," kinnitas Jakimenko.

Seda, millal uue rektori valimised toimuvad, Jakimenko öelda ei osanud. "Selle otsustab haridus- ja teaduministeerium (HTM), kes konkursi välja kuulutab. Kõrgkooli töörütmi arvestades on mõistlik, et valimised toimuksid sügissemestri jooksul ning uus rektor saaks ametisse astuda hiljemalt uuel kalendriaastal."

HTM-i kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm ütles Delfile, et ministeerium kuulutab esimesel võimalusel välja uue rektori konkursi. "Kuna 1. oktoobriks ei ole võimalik tõenäoliselt sõlmida lepingut uue rektoriga, siis vahepealseks ajaks nimetatakse keegi rektori ülesannetesse."

Lennuliiklusteeninduse AS-i kolmeliikmelisse juhatusse hakkavad peale Jakimenko kuuluma ka esimeheks saav Ivar Värk ja lennujuhtimise valdkonna juhtimisega jätkav Üllar Salumäe.