Lemetti pöördus prokuratuuri poole Peterkopi soovitusel ja Ratase teadmisel

Enne, kui endise maaeluministri Mart Järviku koosseisuvälise nõuniku Urmas Arumäe võimalikud korruptsioonikahtlused ülse avalikkuseni jõudsid, oli kantsler Illar Lemetti jõudnud mitu kuud varem asjast ka riigisekretäri teavitada, kelle soovitusel ta prokuratuuri poole pöörduski.

Peterkop kinnitas Delfile, et Lemetti informeeris teda probleemidest eurorahade väärkasutuse tagasinõudmisesse sekkumisest PRIA-s juba augustis.

"Konsulteerisin saadud informatsiooni põhjal riigikantselei juristide, justiitsministeeriumi ja peaministriga ning soovitasin maaeluministeeriumi kantsleril pöörduda prokuratuuri poole," ütles Peterkop.

Esmaspäeval vabastas Jüri Ratase juhitav valitsus ametist maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti, kes oli teavitanud prokuratuuri võimalikust kuriteost.

Mõni nädal tagasi, kui Mart Järviku skandaal oli täies hoos, avalikustas kantsler Lemetti ajakirjanduses enda ja minister Järviku kirjavahetuse, mis näitas, et Järviku varasem jutt tema nõuniku Urmas Arumäe tegevuse kohta ei vasta tõele.

"Esiteks ei vasta tõele ministri väide, et hr Arumäe ei andnud talle volitus(t)e andmisega seotud soovitusi. Minister ise küsis neid soovitusi ja need ta ka sai ning neid ta ka arvestas. Üldvolitus jäi PRIA-le andmata, ühes kriminaalasjas anti erivolitus ja teises, mis oli seotud hr Arumäe advokaadibürooga, ei antud seda üldse," andis Lemetti 9. novembril ajakirjandusele teada.

Juba samal päeval kirjutas Järvik sotsiaalmeedias, et Lemetti koht ei ole avalikus teenistuses. 11. novembril teatas Järvik, et tegi valitsusele ettepaneku Lemetti ametist vabastada.

Sestpeale on Lemettit süüdistatud vastalisuses, nii EKRE kui ka Keskerakonna olulised liikmed on viidanud, et kirjavahetuse meediasse lekitamine ei olnud õige tegu.