Leiti Vormsi lähedal purjelaevalt vette kukkunud mehe surnukeha

Möödunud neljapäeval kella 12.50 ajal teatas Dirhamist Haapsalu poole teel olnud purjelaeval olnud mees, et temaga koos laeval viibinud mees kukkus vette.

Haapsalu piirkonnapolitseinik Kiur Klippberg sõnab, et eile õhtul veidi enne kella 21 leidis Diby poolsaarelt Vormsi suunas sõitnud kalamees kalda lähedalt veest surnukeha. Politseinikud tegid kindlaks, et tegemist on purjelaevalt vette kukkunud ja kadunuks jäänud 32-aastase mehega ning tema surnukeha saadeti surma põhjuse selgitamiseks lahangule.

"Möödunud nädala jooksul otsisid vette kukkunud ja kadunuks jäänud meest nii politseinikud kui ka vabatahtlikud. Otsinguid viidi läbi nii merel kui ka rannikualal. Rannikuala kammisid vabatahtlikud ja politseinikud nädala jooksul läbi Ramsi poolsaarest kuni Dirhamini. PPA laevastik kontrollis merel sama ala ning lisaks ka Osmussaare ümbrust," märgib Klippberg.