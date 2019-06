Leht: Martin Helmel pole oma kodul kasutusluba

Nimelt kuulub kinnisturaamatu järgi Helmele kunagise kuulsa Pärlselja pioneerilaagri läheduses asuvas Matsi rannas üle kolme hektari maad. Kui Õhtuleht päris ministrilt ametlikult täielikult maatulundusmaale ehitatud võimalike hoonete kohta, kinnitas Helme: "Minu suvemaja, oma kätega ehitasin."

Ühegi ametliku registri järgi aga pole hoonet justkui olemas. Martin Helme sõnul pole ta hoonet ehitusregistris arvele võtnud, kuna see pole päris valmis. Samas ministri pere - naine ja viis last - elavad aga majas juba sees.

Pikemalt ei soovinud Helme enam Õhtulehele väga teemat kommenteerida, isegi siis, kui väljaanne avastab asja edasi uurides, et minister võis ehitusloa kohta vassida.

Pärast artikli ilmumist kirjutas Martin Helme sotsiaalmeedias, et tegemist on rünnakuga tema suunas. Minister meenutab Õhtulehe lugu ja kirjeldab toimunut: "Õhtulehe vilavate silmadega sitassongijast reporter sai mu eelmisel nädalal riigikogu koridoris kätte ja asus pinnima. Vastasin talle käigu pealt paar kolm lauset, põhiliselt väljendasin totaalset pahameelt, et nad käivad inimeste privaatsust droonidega rikkumas, sellega oli ajakirjanik aga ise väga rahul. Ühtlasi ütlesin, et ajab tühja tuult taga, mul on ehitusluba loomulikult olemas. Ega ma nii loll ka ei ole, et arvaks, et kui see mul olemata on, siis ei tule sellest õhtakas sopalugu. Ta ei uskunud mind, ütles, et vald ei leia. Noh, Eesti üks väiksemaid valdasid liideti üheks suureks lahmakaks, eks otsigu paremini. Mina leidsin kohe üles, panen siia sopaloopijate häbistamiseks kõigile imetleda ka."

Oma jutu tõestuseks postitas Helme ka väidetava ehitusloa koopia sotsiaalmeediasse.