Legendaarne Tartu Ekspress lõpetab tegevuse

"Minu unistus oli jääda siia, kohta, mida ma armastan, igaveseks. Kahjuks täna see unistus suri," teatas Paves lehe viimases numbris, laenates sõnu jalgpallitreener Claudio Ranierilt, kes nõnda ütles, kui Leicester Cityst kinga sai.

"Need on olnud kordumatud aastad, kus ajakirjanduse piire on tasuta lehe tavapäraseid standardeid ületades lakkamatult avardatud. Kas ka õiges suunas, jääb juba ajaloo otsustada," kirjutas Paves Tartu Ekspressi viimases numbris.

Tartu Ekspressi vastutav väljaandja Kaupo Torim põhjendas lehe sulgemist sellega, et inimeste elukäik on muutunud.

"On rõõm, et väikesearvuline toimetus kasvas aastatega kokku nagu head klassikaaslased. Lehe väljaandmise päädimist kui kooli lõpetamist võtamegi: pea sai kogemust ja tarkust täis, aga edasi õppida saab üksnes mujal. Ehk teisisõnu: sõpruskond on ja jääb, lihtsalt inimeste tegevuste valdkonnad ja asukohad muutuvad. Need ongi muutunud ja see on lõpetamise põhjus," selgitas Torim.

Paves tänas reklaamide tellimise näol ilmumist toetanud kohalikke ja kaugemaidki ettevõtjaid, kes kirjasõnasse uskusid ja lehele kõik need aastad kinkis.

"Tänan ka Tartu linnavõimu, kes erinevalt mõnestki teisest omavalitsusest suutis hoiduda konkureeriva propagandalehe väljaandmisest ja sõltumatu meedia surnukskägistamisest. Üle kõige tänan kõiki tartlase kui diagnoosi kaaskandjaid – midagi sellist oli kõigist maailma inimestest võimalik teha ainult teile ja teiega," tänas Paves.

Legendaarne nädalaväljaanne

Paves kiitis taevani lehest saadud läbielamisi. "Need on olnud kordumatud aastad, kus ajakirjanduse piire on tasuta lehe tavapäraseid standardeid ületades lakkamatult avardatud," kirjutas Paves.