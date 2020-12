Legendaarne kriminaalpolitseinik Koit Pikaro: sa ei saa kõike teada, aga pead teadma, kelle käest mida küsida

See ei kõla võibolla hästi, aga koostöö pidi tõesti olema usalduslik. Ta pidi sind usaldama, et saab kõik ära rääkida ja paluda, et seda infot võid realiseerida, aga seda jällegi mitte. Mul oli veel selline taktika, et kui kuskil oli grupp või punker, siis seal punkris käijatest üks oli põhiallikas, aga tema abikaasa, pruut või lähituttav oli väiksem allikas. See lõi võimaluse kõike üle küsida, aga eeldas muidugi rohkem konspiratsiooni, et sa välja ei räägi, et oled seda kellegi käest juba kuulnud.

Vahel küsitakse, kas 90ndad on tagasi, justkui võrreldes võrreldamatut. Meil on praegu tööl juba üle 700 inimese, kes on sündinud pärast Eesti iseseisvuse taastamist; nemad ei saagi mäletada 90ndate algust. Palun räägi, mida sinu kui tolleaegse kriminaalpolitseiniku jaoks see aeg tähendas.

Kui ilusaid sõnu kasutada, siis võib öelda, et olid kasvuraskused. Saime vabakasvatuse või vähemalt ei olnud meie kasvamisel mingeid olulisi raame. Politseisüsteem pidi kasvama, seadusi pidi juurde tulema, meie kogemused pidid kuidagi realiseeruma. Olid sellised pooleldi anarhia aastad, aga see ei olnud meie süü.

Ilmselt tuleb tunnistada, et 90ndate alguseks oli allmaailm kiiremini arenenud kui miilits oma viimastel ja politsei oma esimestel aastatel. Olime ajaliselt nendest maas ja meil polnud ka kohe rahvusvahelisi kogemusi. Nemad olid üle võtnud Venemaa tavad. Meie seda ei teinud ja võibolla ei teadnudki, mis need on. Kindlasti oli neid, kes tulid miilitsast politseisse üle kahtlevalt, kas me ikka veame välja – olid kogemustega töötajad, aga vaatasid vahel ka kõrvale. Oli neidki, kes politseisse ei tulnud ning hakkasid konsulteerima teatud grupeeringuid, liitusid teise poolega. Aga ma arvan, et põhipuudus oli see, et seda tööd oli lihtsalt liiga palju, me ei jõudnud kõike ära teha.