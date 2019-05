Leetrite vastu vaktsineerimine kasvas hüppeliselt

Täiskasvanutel on soovitatav leetritevastast vaktsiini uuendada, kui haigus on laialdaselt levima hakanud või kui reisitakse riiki, kus leetrid on probleem. Lisaks tuleks end leetrite vastu taas vaktsineerida nendel, kelle peres kasvavad alla üheaastased lapsed või kellel on tööalaselt oht haigestuda, samuti rasedatel ja immuunpuudulikkusega inimestel.

Leetrite tekitajaks on väga nakkav Morbilli viirus ning 100 vaktsineerimata inimesest haigestub kokkupuutel leetrihaigega 98.



Haigusnähtudeks on palavik, halb enesetunne, köha, nohu, silmasidekesta põletik, valgusekartus. Pärast haigestumist ilmub mõne päeva pärast nahale lööve, mis algab kõrvade tagant ning levib edasi näole ja kaelale. Palavik püsib lööbimise lõpuni.



Leetrite sagedasemad tüsistused on kopsupõletik, kõrvapõletik ja ajupõletik. Haigus võib lõppeda surmaga.



Leetrite läbipõdemine annab eluaegse immuunsuse.