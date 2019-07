Lea Danilson-Järg hakkab juhtima siseministeeriumi osakonda

Augustist tööle asuva Danilson-Järgi põhipalgaks on rahvastikuministri käskkirja järgi 3200 eurot kuus ning avaliku võimu teostamise aluseks on siseministeeriumi pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine või rakendamine.

Käskkirja järgi pole Danilson-Järg varem avalikus teenistuses töötanud. Danilson-Järg töötas enne Postimehe kurikuulsa “Meie Eesti” rahvastiku rubriigi toimetajana ning ta on ka MTÜ Eesti Sündimusuuringud juhatuse liige.

Delfi uuris juba eelmisel nädalal, kas Danilson-Järg asub siseministeeriumisse tööle, kuid rahvastikuminister Riina Solman toona seda ei kinnitanud, ega lükanud ka ümber.

Danilson-Järg ütles Postimehele, et pikemaajalisemaks plaaniks on välja töötada sündimust toetav perepoliitika visioon, augustis ootab teda ees kohtumine riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjoni liikmetega. Lisaks on tal plaanis üle vaadata sotsiaalministeeriumis pooleli olevad asjad seoses perepoliitika kujundamisega.