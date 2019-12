Lavrov ründas jälle Eesti "häbiväärset" kodakondsuspoliitikat

Mõistagi pole Lavrov ainus kriitik. Kui välisminister Reinsalu teatas juulis, et on sügavalt mures, et ametivõimud vahistavad Moskvas vabade valimiste eest protestijaid ning kasutavad nende peal vägivalda, vastas Tallinnas asuv Vene saatkond ministri avaldusele Facebookis: "Hindame Eesti välisministri huvi meie riigi sisepoliitiliste sündmuste vastu, sh nende vastu, mis seonduvad eelseisvate Moskva linnaduuma valimistega." Seejärel avaldati postituses lootust, et "Eesti reageerib niisama tähelepanelikult rahvusvaheliste organisatsioonide arvukatele soovitustele, mis puudutavad 75 000 nn mittekodaniku valimisõigust."

