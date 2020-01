Lavly Perling: müüt, nagu kõiki jälitatakse, ei päde

Aasta aastalt tõuseb ka kurjategijate varaline mõjutamine - selle hulgas on nii kriminaaltulu aga nagu Perling viitas, siis aasta aastalt aina enam ka kurjategijate poolne vabatahtlik hüvitamine. “Alati ei pea riik täie jõuga seda vara ära võtma. Mida kiiremini saab kurjategija aru, et hüvitab kannatanule kahju, seda parem. Möödunud aastal oleme varaliselt mõjutanud kurjategijaid seitsme miljoni euro väärtuses,” tõdes Perling, viidates, et kriminaaltulu on ära võetud ligi neli miljonit eurot.

Tsiviilhagide rahuldamiseks mõisteti välja üle 2,8 miljoni euro, vabatahtlikult hüvitati menetluse kestel üle 462 000 euro. Kohus konfiskeeris möödunud aastal joobes juhtidelt 168 sõidukit (2018. aastal oli see arv 162).

“Prokuratuuri ja politsei eesmärk on siin kahesuunaline. Ühelt poolt - et summa oleks järjest suurenev ning menetluste hulk, kus me varaliselt mõjutame, oleks suurem. 2016. aastal suutsime me kurjategijaid mõjutada 159 asjas, täna on arv 334 peal,” märkis Perling.

Alaealiste puhul on prokuratuuri jaoks olnud oluline, et menetlusotsus tuleks kiiresti. Möödunud aastal suudeti 66% juhtudest ära menetleda vähem kui nelja kuuga. “Kas võiks veel kiiremini? Mõtlemise koht aga arvan, et kiiruse kõrval on alati kõige olulisem see, et me leiaks alaealisele rikkujale õige meetme on. See hoiab pikas perspektiivis ära tema poolt kuritegude edaspidise toime panemise,” ütles Perling.

Korruptsiooni osas on kolm suurima riskiga ja prokuratuuri jaoks prioriteetset valdkonda IT, meditsiin ja kohalikud omavalitsused.

Rahapesu osas on politsei täheldanud ja ka realiseerinud gruppe, kes spetsialiseeruvad rahapesu teenuse pakkumisele. “Tankistide kaudu luuakse rahapesu teenuse pakkumiseks võrgustik - lase läbi kanda mingi x summa raha, saad 10% endale. Inimene näeb kiiret ja tõhusat teenimisviisi, kuid ülekuulamisel tuleb pead hiljem kõvasti kinni hoida. Eraisikud võivad sattuda rahapesu skeemi enda teadmata, tuttav tuttava kaudu. Kasuahnus viib aga paraku kiiresti kuriteoni,” nentis Vaher.

Suures plaanis liigitab politsei rahapesu kuriteod kaheks - finantssüsteemi rahapesu kuriteod ja arvutikelmused. Trendina on täheldatud, et kurjategijad otsivad uusi lahendusi ning märksõnaks on krüptovaluuta. Teise suurema trendina märkas politsei, et aina rohkem on tegemist rahapesuga, kus eelkuriteoks on arvutikelmus, mis moodustab umbes 90% kogu registreeritud rahapesu kuritegudest.