Lavly Perling liitus Parempoolsetega

"Poliitikasse minek ei ole täna mitte mingil juhul populaarne otsus, kuid ühel hetkel saab lihtsalt mõõt täis ja ei saa enam niisama pealt vaadata, kuidas populismi ja räuskamisega Eesti edu maha mängitakse. Mida rohkem nüüd oma ala professionaale poliitikasse suuna võtab, seda kiiremini on võimalik asjad riigis taas korda seada," ütles Perling pressiteate vahendusel.

"Olen suvest saati elanud kaasa Parempoolsetele - neil on ideed, tahe ja kogemused, et tänast olukorda muuta. Muutus Eesti poliitikas peaks algama Isamaast, kes kahjuks on muutunud kaisukaruks populistide kaenlas ja nii polegi enam paljudel parempoolsetel valijatel erakonda, kellele toetuda ja loota," rääkis Perling.

Tema sõnul peaks Isamaa olema jõud, mis aitab kaasa Eesti avatuks, targaks ja edukaks riigiks muutmisele. "Parempoolsete mõtted kattuvad selles osas minu omadega ja seetõttu soovin kaasa lüüa esialgu parteituna liikmeühenduse tegevuses ja panustada Eesti arengusse," ütles Perling.

Parempoolsete liikmeühenduse esimehe Kristjan Vanaselja sõnul on praegu eriti oluline, et poliitikasse tuleks juurde uusi inimesi. "Eesti vajab uusi ideid ja eesmärke. Selleks on vaja aga uusi inimesi, kellel on kogemust väljaspool poliitikat. Lavlyl on seljataha jäämas pikk karjäär õigussüsteemis ning teda tuleb tunnustada selle eest, et ta on valmis oma kogemuste ja teadmistega panustama Parempoolsetes. Loodan, et Lavly eeskujul tuleb poliitikasse veel inimesi," ütles Vanaselja.