Lavly Perling liitus ametlikult Isamaaga

Perlingu sõnul on Isamaa ainuke konservatiivne ja eetiliselt rahvuslik erakond Eestis. "Minu silmis on Isamaa erakond, kes hoiab Eestit ja kellel on olnud suur roll Eesti riigi ehitamisel. Mul on hea meel, et suur hulk selle erakonna tarku ja avatud mõtlemisega liikmeid on mind endi sekka kutsunud. Koos saame toimetada selle nimel, et Isamaa oleks julgete ideedega tugev erakond, mis pakub selget alternatiivi tänastele mugavuserakondadele," ütles Perling.

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Olle Koop tervitas Perlingu otsust Isamaaga liituda. "Meie erakonda on alati teretulnud aktiivsed ja asjalikud inimesed, kes väärtustavad kaasaegset ja ausat Eesti riigi juhtimist. Eestit ja Tallinnat raputanud korruptsioonijuhtumite valguses on eriti oluline sellise valdkonna tippeksperdi liitumine Isamaaga. Üheskoos suudame pakkuda enda nägemuse ja pikaajalise plaani, kuidas korruptiivset tegevust ennetada ja selle vastu võidelda nii Tallinnas kui ka Eestis tervikuna," ütles Koop.

Perling astus mullu novembris Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks.