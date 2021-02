Lavly Perling lahkus prokuröriteenistusest: nii on minu sõna vaba

Ministri käskkirjast selgub, et täna on Perlingu viimane teenistuspäev. Perling ütles Delfile, et ta ise otsustas lahkuda ja esitas seetõttu lahkumisavalduse.

“Nii on kõige lihtsam teha oma järgmisi samme ja nii on minu sõna vaba,” põhjendas Perling lahkumisotsust. Ta kinnitas, et järgmiste sammude all peab silmas poliitikat. “Jah, räägime ikkagi poliitikast, aga millest täpsemalt, seda näitab aeg,” kõneles endine peaprokurör.

Perlingul jäi 7 kuud puudu 25 tööaasta täitumisest prokuratuuris. 25 aastase staaži puhul prokurörina saaks Perling vanaduspensionil kutseala sooduspensionit. Kuna sellest jäid siiski mõned kuud puudu, siis Perling kutseala sooduspensionile ei kvalifitseeru. “Vahepeal tuleb meie minast kõrgemale tõsta,” ütles ta.

Perling astus mullu novembris Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks. Prokuratuuri eetikanõukogu pidas ta siirdumist päevapoliitikasse ebaeetiliseks, kuna võib seada prokuratuuri sõltumatuse kahtluse alla. Eelmine justiitsminister Raivo Aeg peatas Perlingu teenistussuhte 20. septembrini 2021. aastal, aga see käskkiri muutus Perlingu lahkumisega kehtetuks.