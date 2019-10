Lavly Perling jätkab peaprokuröri kohusetäitjana

Loetud päevad hiljem rääkis aga EKRE esimees ja siseminister Mart Helme rahvusringhäälingule, et neil on seitse-kaheksa kandidaati, kes võiks Kert Kingo asemel väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks saada, kuid lisas, et ei täita ministri kohta enne, kui Aeg esitab peaprokuröri kohale uue kandidaadi. Selle väite naeris Aeg välja: "Minu poolest võivad nad oma ministrikandidaate edasi otsida, ei oska öelda, kuidas nad neid kahte asja sedasi seostavad. Ma arvan, et ministrikandidaatide esitamine on oma asi, peaprokuröri esitamine teine... Ma ei saa ausalt öeldes nende loogikast aru."

Veel sama päeva õhtul kritiseeris peaminister Jüri Ratas Helme ultimaatumit ning sõnas, et peaprokuröri kandidaadi esitamine on seaduse järgi justiitsministri ülesanne.

EKRE on Perlingu jätkamisele vastu olnud pikka aega ning varemalt on Helme korduvalt väitnud, et Perling on poliitiliselt kallutatud ja suunab protsesse. Samuti on siseministrile ette jäänud peaprokuröri abielu kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Martin Perlinguga, mis Helme hinnangul ei "mõju Eesti juriidilisele süsteemile kõige paremini."