Lävepakuküsitluse tulemused: Lukašenko sai võõrsil parima tulemuse Tallinnas

Valgevene Välismaise Lävepakuküsitluse Grupi koordinaator Artjom Ledovski märkis RTVI-le, et Aleksandr Lukašenko näitas kõige etemaid tulemusi välismaistest jaoskondadest just Tallinnas.

Valimisjaoskondades viidi vabatahtlike poolt läbi küsitlusi 23 erinevas riigis. Valijatelt küsiti anonüümselt järgmine küsimus (märgiti ära vaid sugu ja vanus): "Kelle poolt te hääletasite?"

Artjom Ledovski sõnutsi võitis Svetlana Tihhanovskaja kõikides nimetatud riikides, kus valimisele järgnenud lävepakuküsitlust läbi viidi. Pea 87 protsenti välismaistest hääletajatest valisid presidendiks arreteeritud blogija abikaasa. Vähem kui 4 protsenti võõrsil viibivaist valgevenelastest andsid oma hääle Lukašenkole.

"Inimesed vanuses 25 kuni 44, kes on suundunud võõrsile paremat elu otsima, ent on jäänud kodumaaga ühendatuks, valisid Tihhanosvkaja," kirjeldas Ledovski. "Lukašenko on väga ebapopulaarne liider. Tema usaldusväärsus on madal."

Ledovski märkis, et Lukašenko pani Tallinna valimisjaoskondades kotti pea 15% häältest. See märk on mitu korda kõrgem kui vastavad tulemused teistes riikides. Lävepakuküsitluse kohaselt võitis Tihhanovskaja meie pealinnas 66-protsendilise toetusega.

"Tallinnas hääletasid Lukašenko poolt üle 65 aasta vanused inimesed, neil on nostalgia Nõukogude Liidu suhtes. Nad seostavad Lukašenkot tugeva Nõukogude liidriga," võttis Ledovski Tallinna valimistulemused kokku.

Iseseisvate lävepakuküsitluste tulemused annavad vastupidise pildi numbritele, mis on esitletud Valgevene võimude enda poolt.

Tihhanovskaja ei tunnustanud valimistulemusi. Viibides Leedus, kuulutas endine presidendikandidaat välja Koordinatsiooninõukogu loomise, mis tagaks riigis võimu üleandmise.