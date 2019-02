Lauristin: Vakra juhendaja oli täiesti asjatundmatu

Lauristin ütles, et ülikool peab plagiaadi olemasolu vaatama ja otsustama, aga tema pilgu järgi tundub lehes toodu põhjal, et neid kattuvusi tõesti oli, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Ja tõepoolest ilmselt ta kasutas neid materjale, mis talle täiesti asjatundmatu juhendaja andis. Ma pean ausalt ütlema, et niisugust asja ikkagi näiteks meie ülikoolis ei ole võimalik, et juhendaja annab materjalid, mis on kellegi teise tehtud ja siis ei vaata üle ja ise ei ütle, et on teise tehtud. Juhendaja oli muidugi absoluutselt ebaprofessionaalne. Ja sellisel juhul on tegemist muidugi plagiaadiga," kommenteeris ta.

"Varka peab ikkagi ise nüüd otsustama, mis ta teeb oma karjääriga ja kuivõrd oluliseks seda 17 aasta tagust süütegu peab ja valijad peavad," lisas Lauristin.

Täna kogunenud Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon tutvus plagiaadis kahtlustatava Vakra 2002. aastal kaitstud lõputööga ning algatas haldusmenetluse Vakra lõputöö plagiaadiks tunnistamiseks.