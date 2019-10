Lauristin: sotsiaaldemokraadid peavad leidma endale uue teraviku

"Ma ütleks nii, et sotsiaaldemokraatia praegu tegeleb üsna pingsalt tulevikku vaadates omale õige nurga paikapanekuga, sest väga paljud asjad, millega sotsiaaldemokraadid on tegelenud, näiteks lastega perede poliitika, kogu sotsiaalpoliitika, on niivõrd valgunud ka teiste erakondade programmidesse. Tundub, et see ongi üks väga hää, üks suur ühine asi, mida tahame kõik ajada," vahendab ERRi uudisteportaal Lauristini esinemist "Esimeses stuudios".

Sotside uus teravik võiks Lauristini hinnangul olla tööturu tulevik, aga ka vabaduse ja demokraatia kaitsmine.

"Aga väga oluline on ka see teema, mis sisuliselt tänu EKRE-le muutub võib-olla kõige olulisemaks teemaks - see on ikkagi vabaduse ja demokraatia kaitsmine. Kui Jevgeni Ossinovski paar aastat tagasi ütles, et sellest kujuneb Eesti poliitika põhiteema, siis keegi ei uskunud. Aga nüüd näevad kõik, et sellest hakkab kujunema Eesti poliitika põhiteema," lisas ta.

Lauristin selgitas saates, kuhu on SDE valijad läinud. Lauristini sõnul on tal selle kohta olemas värske uuring, milles küsiti neilt inimestelt, kes valisid sotse, milline on neile praegu kõige sümpaatsem erakond, mille kohaselt tuli välja, et suurem osa sotside kadunud toetajatest on hakanud toetama EKRE-t, Keskerakonda ja Reformierakonda.

Refereeritud artikli täistekst on ERR-i uudisteportaalis.