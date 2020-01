Lauri Vahtre soovitas keskkonnaaktivistidel enesetappu propageerida. "See oli iroonia," selgitas ekspoliitik

“See vaimne pidalitõbi ei avalda raugemise märke, pigem näikse süvenevat. Kallis Kertu Birgit - on veel üks sügavalt isiklik ja väga tõsine otsus, mida saaks teha, veel tõsisem kui lastest loobumine. Nimelt iseennast ära tappa. Huvitav, miks ükski keskkonnaaktivist seda ei propageeri?” seisis Lauri Vahtre kommentaaris.

Kuvatõmmis kommentaarist. Kuvatõmmis kommentaarist.

Vahter selgitas enda kommentaari: “Ta soovitab tappa sündimata lapsi. Kui iga inimene on keskkonnale selline koormus, siis palun väga, miks sa siis koormad?”

Tuleb lisada, et Kertu Birgit Anton märkis arvamusloos ühe viisina keskkonda hoida võimalust vähem lapsi saada, sündimata laste tapmisest loos juttu polnud.

"Kuigi see on isiklik ja kindlasti mitte igapäevane valik, on see kõige mõjukam otsus, mida inimene saab keskkonnajalajälje vähendamiseks teha. Jõukate heaoluühiskonnas elavate inimeste ökoloogiline jalajälg on vaesemate inimeste omast palju suurem, sest meil (st ka enamikul Eesti inimestel) on võimalik palju tarbida. Näiteks paiskab Eesti ühe elaniku kohta aastas atmosfääri 14,8 tonni kasvuhoonegaase, Hiinas on sama näitaja 7,5, Indias 1,7." argumenteeris ta.

“Miks siis keskkonnakaitsjad ei alusta sellest (iseenese ära tapmisest - toim), kui soovitavad teistel lapsed saamata jätta,” lisas Vahtre Delfile oma kommentaari selgitades. Hiljem täpsustas Vahtre, et mõtles kommentaari irooniana: kui inimesed keskkonda kurnavad, saaks probleemi ka kiiremini lahendada.