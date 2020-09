Lauri Laats edasilükkuvast reisist Kuremäele: sotsiaaldemokraadid ei oma selles otsuses mingit rolli

Kui küsida Mustamäe linnaosa vanemalt Lauri Laatsilt (Keskerakond), kõlab vastuseks selgelt eitav toon - Kuremäe reisi turvalisusest hammastega kinni hakanud Rainer Vakra ja Jaak Juske ei omanud tema sõnutsi reisi ärajätmise saagas mingisugust mõju.

Küll aga märkis sündmuste arengu peale teemaalgataja Rainer Vakra, et "ju sai Laats linnapea Kõlvarti käest peapesu". Sotsiaaldemokraat ütles lisaks, et tänasel viiruse kiire leviku perioodil tegi Mustamäe linnaosa vanem ainuõige otsuse. "Kui ikka näpuga näitad, siis terve mõistus võidab," sõnas ta lõpetuseks.

"See oli Mustamäe linnaosa valitsuse otsus," toonitas Lauri Laats omalt poolt ning märkis, et linnapea Mihhail Kõlvartiga suheldes pole sotsiaaldemokraatide algatus ega Kuremäe ekskursioon tulnud linnapeaga suheldes isegi mitte kõneaineks, kuigi viimasega ajab linnaosa vanem juttu pea iga päev.

Küll aga nentis Laats, et linnapealt on tulnud üldsõnalised suunitlused koroonaohutusega toime tulemiseks - seda ka ürituste puhul.

Reis lükkub edasi

Mustamäe linnaosa planeeris oma haldusala asukatele tasuta tuuri Kuremäe kanti - ideeks oli kaasata umbkaudu 150 inimest. Kuigi linnaosa vanem Laats kinnitas, et turvalisuse abinõud on rakendamisel ning oht nakatuda on teoorias maandatud nii madalale kui võimalik, kerkis nii mõnelgi reisi suhtes esile küsimärk.

Väljasõidu turvalisuse murepunktid maandusid käesoleva töönädala esmaspäeval ka meer Kõlvarti lauale - selle eest kandsid hoolt volikogulased Rainer Vakra ja Jaak Juske.

"Küsimegi, kas valimiskampaania selliselt linna rahaga on hetkel mõistlik linnapea arvates," märkis Vakra Delfile möödunud nädala lõpus. "Lapsi kooli ei lase, aga armsaid memmesid sõidutatakse tunde bussis. Kes ei tahaks tasuta reisile minna?"

Eile jõudiski reisilisteni teadmine, et väljasõit algselt planeeritud kuupäeval siiski ei toimu.

"Terviseameti 16. septembri statistika järgi lisandus Eestis ööpäevaga 36 (avastatud) nakatunut. Nakatunute arv on mitte küll järsus, kuid siiski pidevas kasvutrendis. Võrdluseks: 10. septembril, kui me registreerimise kuulutuse kokku panime, oli avastatud nakatunute statistika 15 inimest ööpäevas," kirjutati eile Mustamäe linnaosa valitsuse Facebooki lehel. "Võttes vastutust Teie ja Teie lähedaste tervise eest, oleme otsustanud meie reisi edasi lükata (mitte tühistada!) turvalisemasse aega."