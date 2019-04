Lauri Läänemets: SDE poliitika ei peaks olema EKRE-le vastandumine

Läänemetsa sõnul ei peaks SDE olema nišipartei, vaid rahvaerakond, mis tegeleb kõigiga igal pool Eestis, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Meie tunnetatav erakonnapoliitika ei peaks olema EKRE-le vastandumine, vaid meie poliitika keskmes peaks olema ikkagi inimeste aitamine," sõnas Läänemets. "Ma arvan, et üks põhjus, miks EKRE hoogu juurde sai, oli see, et inimesed tundsid, et keegi ei tegele ebavõrdsuse vähendamisega."

Läänemets vihjas intervjuus ka seda, et praegune esimees Ossinovski ei ole ülejäänud parteid väga palju kuulda võtnud.

"See on võib-olla erinev nägemuste küsimus. Ja teine asi, mis on oluline, kui sa erakonda juhid, mitte ainult see, mida sina erakonna esimehena tead või mida riigikogus räägitakse või valitsuses, vaid on väga oluline, mida räägivad su erakonna liikmed ja kui palju sa kuulad neid, kui palju nad tegelikult poliitikaloome juures on. Ma arvan, et võib-olla sotsiaaldemokraatidel on seda viimastel aastatel natuke vähe olnud," selgitas ta.

Alates 2010. aastast SDE-sse kuuluv Läänemets on erakonna juhatuse liige ja omavalitsuskogu esimees. Läänemets kogus viimastel riigikogu valmistel Järva- ja Viljandimaal 994 häält ja ta on riigikogus Marina Kaljuranna asendusliige.

SDE üldkogu toimub 9. juunil.