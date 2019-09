Lauri Läänemets: poliitilise välireklaami keelu tühistamine suurendab valimisaegset priiskamist

Euroopa Parlamendi valimiste, riigikogu valimiste ja kohaliku omavalitsuste valimiste seaduste muutmiseelnõu jõuab kolmapäeva pärastlõunal riigikogus esimesele lugemisele.

"Sotsiaaldemokraadid ei ole kavandatud piirangute tühistamisega nõus seni kuni vastukaaluks ei kehtesta riigikogu uusi norme, mis aitaksid piiarata raha arutut kulutamist valimiskampaaniates," ütles põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets.

"Valimiseelsel ajal ohjeldamatu reklaamiga priiskamise taaslubamine ei ole kindlasti see teema, mille lahendamist Eesti inimesed meilt täna ootavad. Me oleme juba näinud, et korrusmaju katvad Ansipid ja Reinsalud ei paku vastust ühelegi ühiskonnas üleval olevale valusale küsimusele. Küll aga tuleb sellise suurusehullustuse kulu tasuda maksumaksjatel."

Läänemetsa sõnul aitab raha mõju kõige paremini vähendada valimiskuludele ülempiiri seadmine, mida sotsiaaldemokraadid on pikki aastaid taotlenud.

"Samuti on võimalik poliitilise tahte olemasolu korral piirata valimistel reklaamimahtusid nii teles, trükimeedias kui õues. See aitaks ühtlasi kasvatada valimisdebattide tähtsust," rääkis Läänemets.

Eelnõu menetlusest välja lükkamise kasuks räägib Läänemetsa sõnul ka tõsiasi, et seniste piirangute kadumisel võtab riigikogu politseilt, kohtult ja erakondade rahasatmise järelevalve komisjonilt võimaluse kontrollida ja vastutusele võtta neid inimesi, kes rikuvad erakonnaseadust ja kasutavad valimiskampaanias avalikke vahendeid.