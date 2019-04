Lauri Hussar tegi presidendile ettepaneku kutsuda sõnavabaduse kaitseks kokku ümarlaud

"Viimane nädal on sõltumatu Eesti ajakirjanduse jaoks olnud üks halvimaid viimase 28 aasta jooksul. Ajakirjanduslikku tooni ja stiili ettekäändeks tuues on sunnitud lahkuma kaks tippajakirjanikku, kelle professionaalsetele oskustele ja töövõimele ei ole meediaorganisatsioonidel midagi ette heita," ütles Hussar.

Nädala alguses teatas oma lahkumisest Postimehe erikorrespondent Vilja Kiisler ning nädala lõpp tõi uudise, et ERR-ist lahkub saatejuht Ahto Lobjakas.

"See võib olla kahjuks ainult jäämäe veepealne osa. Kuuldavasti on ajakirjanikud ERR-is pidanud juba ka kirjalikult selgitama oma valikuid poliitikasaateid tehes," märkis Hussar. Ahto Lobjakas on ise öelnud, et temalt nõuti vähem võitluslikku kajastust, suuremat tähelepanu vääritute isikute ja ideede asemel uue valitsuse programmile. Rõhutati "tasakaalustatuse" tähtsust ja seda ennekõike populaarses arvamussaates.

"Ajakirjanike töö selliselt surve alla seadmine on otsene sekkumine ajakirjandusvabadusse, mis on üks demokraatliku ühiskonnakorralduse nurgakivi. Kahjuks ei ole ERR-i nõukogu ja juhatus ühemõtteliselt oma seisukohtades asunud vaba sõna kaitsele, nagu tegi seda teenekas poliitikaajakirjanik Andres Kuusk," nentis Hussar, kes enne Postimehe peatoimetajaks asumist töötas ka ise ERR-is.

"Me peame sõnavabadust piiravatele tegevustele vastu astuma. Täna hõlmab see probleem juba kogu ajakirjandusmaastikku ning õhus on kaks küsimust. Kuidas kaitsta ajakirjanikku ja kuidas kaitsta sõnavabadust," rõhutas Hussar. "Eesti demokraatia tunneb Rahvakogu algatust, mis aitas Eesti poliitikas nii mõndagi paremaks muuta. Täna vajame samasugust protsessi sõnavabaduse kaitseks," lisas ta.