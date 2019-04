Lauri Hussar teeb ettepaneku muuta teine ülestõusmispüha riigipühaks

"Valdavas osas Euroopas on homme vaba päev ja seda põhjusel, et nendes riikides on ka teine ülestõsumispüha kuulutatud riigipühaks,” kirjutas Hussar sotsiaalmeedias.

Hussar lisas, et vaid Eestis, Maltal ja Portugalis on tegu tavalise tööpäevaga. "Kesk- ja Lääne-Euroopa riikides on veel mitmeid kirkukalendri järgi liikuvaid pühasid, mil inimesed saavad nautida töövaba päeva.”

"Eestis on siiani vabade päevade juurdeloomisesse suhtutud tõrjuvalt. Viimati värviti kalendris punaseks 20. august. Täiendavate vabade päevade puhul on alati vastuargumendina välja toodud, et see mõjub halvasti majandusnäitajatele ning ettevõtete konkurentsivõimelisusele," sõnas ta.

Ent tänaseks on aeg Hussari sõnul sealmaal, et ülestõusmispühade teine püha tuleks muuta riigipühaks ja puhkepäevaks. "Suur osa töötegemisest on tehnoloogia arengu tõttu kiires muutumises, ka tööaeg on läinud paindlikumaks, Euroopa parlament sai hakkama kellaaja ühtlustamisega. Eestil ei tohiks olla keeruline ühe puhkepäeva ühtlustamine."

Ta lisas, et Eesti majandus ja ettevõtted on niikuinii nii tihedalt Euroopaga seotud, et kui partnerid puhkavad, siis on ka efekt tööpäevast tunduvalt väiksem. "Nelja puhkepäevaga nädalavahetus oleks aga lausa minipuhkus ja aitaks kõigil tuntavalt akusid laadida."