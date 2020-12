Laupäevasest nakatumisrekordist tuli 77 juhtu Loksa hooldekodust

Info, et üks nende meditsiinitöötajatest on saanud positiivse koroonatesti tulemuse, jõudis Loksa eakate koduni käesoleva nädala esimeses pooles. Neljapäevaks organiseeriti laustestimine, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Testiti kõiki hooldetöötajad ja kahe maja hoolealused. Klientidest andis positiivse proovi 72 positiivset, kellest üheksa on praegu haiglas.

Koos hoodekodu personaliga saadi Loksalt kokku 77 positiivset testi.

"Raviteenuse osas on kõik täna ära viidud, keda siit pidi viidama haiglaravile. Me ei saanud viia kõiki haiglaravile, pidime siin kohapeal mehitama ka tegevuse, mis hakkab allesjäänud haigetega tegelema," ütles terviseameti direktor Üllar Lanno.

Hooldekodus toimetavad juba teist päeva Põhja-Eesti regionaalhaigla arstid. Lanno sõnul on kõige kriitilisem see, et kui selliseid juhtumeid juurde tekib, ammendub Eesti haiglaressurss paari päevaga. Probleemi teine ots on aga selles, et hooldekodud ei ole selliseks kriisiks valmis.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i uudisteportaalis.

