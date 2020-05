Laupäeval kulmineerub Teeme Ära üle-eestiline maskitalgute algatus

Maskitalgute algatajad ütlevad, et eriolukorra piirangute leevendamise ajal on maski kandmine koos teiste ennetusmeetmetega tõhus viis, kuidas saame igaüks kaasa aidata koroonaviiruse täiendava leviku peatamisele ning tavapärase elukorralduse taastumisele.

Teeme Ära maskitalgute algatuse raames on kodune maskitegu toimumas paljudes kohtades üle Eestimaa. Teeme Ära Facebooki lehel algab laupäeval, 2. mail kell 12.00 maskiteo otseülekanne, mille käigus juhendab maski valmistamist käsitööõpetaja Anna Lutter.

Talgupäeva meeskonna liikmete väike maskitegu toimub laupäeval 2+2 reeglit ja muid eriolukorra ohutusmeetmeid järgides Tartu loodusmajas, kust vahendame lisaks oma õmblusmasina vurinale ka infot, muljeid, pilte ja videoid maskitegudest üle Eesti. Maskitalgute poolvirtuaalne staap on avatud kella kolmeni. Maskiteo algatust kajastavad laupäeval ka Vikerhommik ning Kuku Raadio

“Ilmaparandaja”.

Tänavune maskitegu sai hoo sisse 20. aprillist ja kulmineerub maikuu esimesel laupäeval, 2. mail 2020. Kõik inimesed on oodatud oma maskiteost märku andma kuni 10. maini Teeme Ära kodulehel www.teemeara.ee, et innustada teisigi kaasa lööma ning valmistama riidemaske endale ja oma lähedastele. Igakevadise traditsioonilise talgupäeva asemel tänavu toimuvad kodused maskiteod moodustavad kokku üle-eestilised maskitalgud, mille eesmärgiks on muuta isetehtud maskide kandmine inimestele omaseks, teadvustada õiget kandmist ning ühtlasi laiemalt maskikandmise vajalikkust avalikes siseruumides, et tõkestada viiruse edasist levikut. Maski valmistamise ja kandmise soovitused leiab talguveebist. Maskiteo teemaviideteks sotsiaalmeedias on: #TeemeMaske, #KannameMaske, #TeemeÄra.

Teeme Ära talgupäev on kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadine suursündmus, et tulla kokku ja teha üheskoos ära kodupaiga kõige vajalikumad tööd. Tänavu ei saa eriolukorra tõttu kokku tulla, kuid kodupaiga kõige vajalikuma töö saame ära teha ikkagi vaid üheskoos — teha Eesti viirusest puhtaks.

Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik. Partneritena löövad kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex, Vizeum, Tele2, Nordic Hotel Forum, R-Kiosk jt.