Lauluväljaku pikaaegne juht Riho Rõõmus: laululava on mulle olnud nagu hea abikaasa, kelle juurest on raske lahkuda

Küsimusele, kas uudis tuli talle ootamatult, kostis Rõõmus, et "nii ja naa". Ta nentis, et kuigi juhtimisõpikute kohaselt peaks juht vahetuma iga viie kuni seitsme aasta tagant, siis oma pika karjääri vältel on ta laululavaga ära harjunud ning uue juhi otsimine oli üllatuslik.

"Just nüüd on meil plaanis suured üritused, oleme palju hoogu laululavale andnud ning kollektiiviga on läbikäimine olnud väga hea," loetles Rõõmus.

"Laululava on mulle olnud nagu hea abikaasa, kelle juurest on väga raske lahkuda. Miks peakski hea abikaasa juurest ära minema?" küsis Rõõmus.

"Nõukogu esimees tänas mind minu aja ja tehtud töö eest, kuid eks selline uudis tuleb ikka ootamatult," rääkis juht nõukogu otsusest.

Ta tõi välja, et kuigi läbikäimine on olnud SA Tallinna Laululava nõukogu ja juhtivate linnapoliitikutega olnud hea, on siiski väiksemaid probleeme tekkinud linnaametnikega.

"Väiksemaid muresid on nii pikka aega ühte asutust juhtides ikka olnud. Näiteks väiksemaid arusaamatusi asjaajamisel, mõne korra rikkumisi, aga need on kõik saanud positiivse lahenduse. Suuri pahandusi linnaga olnud ei ole," sõnas mees.