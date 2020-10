Lauluväljaku juht laulukaare põlengust: kahju on suurem, kui esialgselt arvasime

Saareoja selgitas, et tuli oli pääsenud silmaga nähtamatutesse kohtadesse. „Laulukaar on natuke nagu korsten: tuulutusšahtid tõmbasid tule endasse ning sealt liikus tuli edasi teistesse kohtadesse,” ütles ta. „Kahju on suurem, kui esialgselt arvasime.”

Praegu hindavad eksperdid laulukaare seisundit ning on juba leidnud, et osa katust on vaja lahti võtta ning konstruktsioone kontrollida.

„Nädala algul selgub täpsemalt, aga fakt on see, et remondi ajagraafik tuleb pingeline,” ütles Saareoja. Praegu pole veel selge, kui palju läheb laulukaare remont maksma, kuid Saareoja loodab, et kindlustus katab kogu kulu.

„Hea on tõdeda, et juba on eraisikud ja ettevõtjad oma abi pakkunud ja selle üle on väga hea meel, aga praegu pole selle abiga veel midagi teha, ootame ära ekspertide arvamuse.”

Politsei teatel viibib laulukaare süüdanud ja selle käigus põletushaavu saanud 27-aastane mees endiselt haiglas ning tema tervisliku seisundi tõttu pole politsei temaga rääkida veel saanud.

Seda, miks mees otsustas laulukaare all lõkke teha, selgitab kriminaalmenetlus.