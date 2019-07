Laulupeolised kurdavad kehva bussiliikluse pärast, kuid Tallinna linnatranspordi juht puhkab Venemaal

Boroditši ühismeediakontolt on näha pilti, kus ta 1. juulil Barnauli lennujaama ees Venemaal seisab. Foto juures seisab lause "Let the expedition begin!", mis tähendab "Retk alaku!".

Tallinna Linnatranspordi avalike suhete juht Kaarel Kutti ütles, et Linnatransport pole puudulikus laulupeotranspordis üldse süüdi. "Meil olid bussid olemas, aga miks olid tõkked tänavatel ja polnud võimalik inimesi peale võtta, pole selge," ütles ta. "See on Tallinna Transpordiameti asi," lisas Kutti. Tema hinnangul on alati olnud laulupeo ajal ühistransport ülerahvastatud. Küsimuse peale, miks edastavad laulupeolised tänavu iseäranis palju kaebekirju ütles Kutti, et ju inimesed ei mäleta, kuidas viimasel peol ühistransport töötas.

Delfi kirjutas täna, kuidas mitmed laulupeolised on pahased kehva transpordikorralduse tõttu. Bussid ei tulnud lubatud aegadel ning mingisugust infot, miks ka muudetud bussigraafik oluliselt hilineb, ei edastatud.

AS Tallinna Linnatransport vastutab linnasisese ühistranspordi eest.