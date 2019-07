Laulupeoline: tuhanded inimesed ootasid bussi, mida ei tulnud

"Olen laulupeoline. Kogenud. Aga see, mis toimus eile õhtul pärast esimest kontserti, oli talumatu," kirjutas lugeja. Tema sõnul ootasid tuhanded inimesed bussi, enamus neist mittetallinlased, kes lootsid koolimajadesse ööbima saada.

Tallinna linn hõikas eelnevalt välja, et graafikud on tihendatud ja käib ka eribuss. "Tegelikkus oli see, et näiteks Oru peatuses seisid inimesed tund aega, nägemata ühtegi bussi või taksot," nentis lugeja.

"Inimesed olid varajasest hommikust jalul, teinud püstijalu proovi ja käinud kaks korda oma jalge peal läbi kuus kilomeetrit kesklinnast laulukale, olnud neli tundi püstijalu kaare all... See mõjus mõnitusena!" oli peoline pahane.

Hiljem olla selgunud, et linn ei suutnud neid betoonblokke, mis rongkäigu ajaks paigaldati, aegsasti ära võtta.

"Normaalne olnuks, et kohe peale pidu on ees rida busse ja taksosid, aga need lihtsalt ei pääsenudki sinna," lisas lugeja.

Delfi on kogu tänase ennelõuna püüdnud saada kommentaari Tallinna Linnatranspordi AS-ilt, ent seda tulutult, sest pressiesindaja ei vasta telefonile.