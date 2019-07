Laulupeol saab publik diginoodist kaasa laulda

www.DELFI.ee RUS

Pressimaterjal

Laulupeo avakontserdil on publikul võimalus kasutada kaasalauldavate noote. Diginoodi rakendus Scoremusic on loonud nootidele juurdepääsu läbi iPad’i ning veebirakenduse ja nii on külastajatel noodist võimalik kaasa laulda avakontserdil kõlavaid laule.