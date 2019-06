Laulu- ja tantsupeo meditsiiniteenistus soovitab varuda riideid ja joogivett

Peonädala juhatavad sisse tantsijad, kes alates pühapäevast üle linna harjutusväljakutel proove teevad. Varasemate pidude kogemus on näidanud, et kõige enam teevad tantsijatele muret jalgadele tekkivad villid. "Loomulikult aitavad ville vältida mugavad ja juba sissekäidud jalanõud. Uued jalavarjud võiks võimalusel kandmiseks jätta mõneks teiseks korraks. Kaasa tasub pakkida ka villiplaastreid," ütles meditsiiniteenistuse juht.

Oluline on kogu nädala jooksul enda lähedal hoida ka veepudel, et piisavalt vedelikku tarbida. Laulu- ja tantsupeolistele jagatakse sel korral välja enam kui 45 000 korduvkasutatavat veepudelit, mida saab täita väljakutel olevatest veepaakidest. Kuna proovipäevad on pikad ning nõuavad nii vaimset kui ka füüsilist pingutust, on oluline kõikide söögikordade ajal korralikult süüa ning võtta midagi juurde ka söögikordade vahel.

Kõikides koolides, kus peol osalejad ööbivad, on olemas meditsiinipunktid ning harjutusväljakutel ja peopaikades esmaabiosutajad. Koolisööklates on samuti olemas toitlustusalane info hommiku- ja õhtusöökide kohta.

Meditsiiniteenistuse juhi sõnul tasub igal juhul vajadusel abi saamiseks kollastes vestides esmaabi osutajate poole pöörduda. Harjutusväljakuid külastab ka spetsiaalne kiirabibrigaad. Kui abi vajades esmaabiosutajat ei näe, siis võib pöörduda ka kõigi turvameeste või korraldajate poole. Samuti aitavad kiiret abi leida kaaslased.