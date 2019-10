Laulasmaa spaa ja kooli joogiveest leiti coli-laadseid baktereid

Laulasmaa kooli ja spaad varustab veega Laulasmaa Invest. Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Raul Sarri kinnitas, et nii spaas kui ka koolis on tuvastatud coli-laadsete bakterite sisaldus joogivees. Ühegi prooviga ei ole aga leitud E.colit, mis on patogeenne kolibakter.

"Kohalik joogivee käitleja tegeleb olukorraga, oleme nendega kontaktis," ütles Sarri. "Hetkel vett kloreeritakse ning käesoleval nädalal võetakse kordusanalüüs olukorrast uue ülevaate saamiseks."

Sarri selgitas, et coli-laadseid baktereid kasutatakse veevärgis peamiselt üldise puhtuse ja desinfitseerimise tõhususe uurimiseks ning biokilede olemasolu tuvastamiseks. Neid on soovitatav alati uurida koos haigustekitaja E.coliga.

Terviseamet pole koolile ega spaale coli-laadse bakteriga seoses ettekirjutusi teinud. "Koolile on antud esmased juhised vältida võimalusel vee tarbimist joogiveena, eelistada pudelivett ja toidu tegemisel vesi läbi keeta kuna lapsed võivad veekvaliteedi muutustele tundlikumad olla. Tegemist on esmaste ettevaatusabinõudega, et välistada igasugunegi võimalik risk," ütles Sarri.

Laulasmaa kooli direktor Kadi-Ingel Kungla ütles, et kooli köögist võetud vee analüüside vastused saabusid eile. Kuigi alates septembri lõpust kloreerib Laulasmaa Invest koolile tarnitavat vett, et baktereid hävitada, otsustas kool ettevaatusabinõuna siiski kohe lastele joogiveena keedetud vett pakkuda.

Täna hommikul anti õpilastele esimeses tunnis teada, et kraanivett ei tohiks juua.