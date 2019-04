Lätlane vedas Eestisse 50 000 euro väärtuses narkootikume. Ta hoidis neid liinibussis riiulil

„Esialgsed kiirtestid näitasid, et tegu on amfetamiini ja fentanüüliga; mis võinuks tähendada paarsada narkodoosi, seega oli alust kahtlustada suures koguses narkootikumide käitlemist,“ selgitas prokurör Olgerd Petersell.

Karbi bussi toonud 40-aastane Janis peeti kohe kinni ja võeti kaks päeva hiljem prokuratuuri taotlusel vahi alla. Alles ekspertiisis selgus kotikeste tegelik sisu: esimene pulber sisaldas metamfetamiini; teine heroiini, metadooni ja karfentanüüli segu.

„Karfentanüül on ülikange aine, mille ühest grammist saab miljon doosi. Nii et selles väikese karbis oli kokku ligi 6000 narkodoosi,“ selgitas prokurör. Lääne prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Tarmo Värat ütles, et sellise koguse narkootikumide hind tänaval võib maksta hinnanguliselt ligikaudu 50 000 eurot.

Aprillis sõlmis narkokuller prokuratuuriga kokkuleppe ja nõustus nelja aasta pikkuse vangistusega, millest viis kuud tuleb kohe ära kanda. Ülejäänud kolm aastat ja seitse kuud vangistust jääb kanda tingimisi viieaastase katseajaga.

Kui Läti kodanikust Janis juuni lõpus vabaneb, saadetakse ta Eestist välja ning 5 aasta jooksul ta siia tagasi pöörduda ei tohi.