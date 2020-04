Läti valitsus kavatseb eriolukorda tunduvalt pikendada

Lõunanaabrid kehtestasid eriolukorra 13. märtsil ning see pidi kestma 14. aprillini. Teoorias lõppeks see seega juba järgmisel teisipäeval.

Läti peaminister Arturs Krišjānis Kariņš aga kinnitas meediale, et tõenäoliselt otsustatakse eriolukorda esialgu pikendada veel nelja nädala võrra.

Näiliselt paistab, et Lätis on olukord kontrolli all. Praeguseks on nakatunuid 542 ja surnud üks inimene. Viimase ööpäevaga lisandus üheksa nakatunut.

Võrreldes rahvaarvult väiksema Eestiga on Läti numbrid paremad. Eestis on praeguse seisuga juba 1108 nakatunut.

Kariņš manitseb, et olukord on kontroll all, aga vara on rääkida kriisi ületamisest. Ta viitas ka, et haiglas olevate patsientide arv on kasvanud. Peaminister tõi ka välja, et oma otsustes toetuvad nad epidemioloogide eksperthinnangutele.

Kui eriolukorda pikendatakse, lõppeks see veidi enne mai keskpaika. Eestis kehtib eriolukord praeguse seisuga 1. maini.

