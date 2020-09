Läti terviseamet: erand Valgale ja Valkale on loomulik

Läti valitsus otsustas täna, et kui reedel peaks tekkima vajadus Eestist tulijatele isolatsiooninõue kehtestada, siis Valga ja Valka elanikud 14-päevasest eneseisolatsioonist kinni ei pea pidama.

Läti haiguste ennetuse ja tõrje keskuse pressiesindaja Edite Tettere selgitas Delfile, et piirielanikele tehtav erand on mõistlik ja ei tohiks Läti olukorrale ohtu kujutada. "Valga ja Valka on üksteisele nii lähedal, et niikuinii käiakse edasi-tagasi," ütles ta ja lisas, et piiri avatuks jätmine on väga oluline ka lätlaste jaoks.

Keskuse pressiosakonna juht selgitab ka, mis suunistest ja praktikast lähtutakse Lätis koroonaviiruse kontrolli all hoidmiseks. Ameti hinnangul on kolmandik nakatumistest olnud seotud välisreisidega, ülejäänud nakatumistest suurem osa aga nende kontaktsetega.