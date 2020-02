Läti televisioon: PBK sulgeb oma kohaliku uudistetoimetuse

BMA teenis ametlikel andmetel 2018. aastal Balti riikides ligi 14 miljoni euro suuruse käibe juures enam kui kolm miljonit eurot kasumit. Selle ettevõtte kasumlikkus on ka põhjus, miks Läti uuriva ajakirjaniku Inga Springe hinnangul päris propagandat võimaliku sulgemise hirmus eetrisse ei lasta.

"Ma oleksin väga ettevaatlik, öeldes, et PBK laseb eetrisse propagandat. Nad on väga ettevaatlikud selle osas, mida nad eetrisse lasevad ja avalikult on nad alati öelnud, et neile on see lihtsalt äri. See ei ole poliitika, vaid ainult äri. Nad ei taha oma äri kaotada. Ja nad teavad, et kohalikud meediaregulaatorid jälgivad nende tegevust väga teraselt. Nad lõikavad välja asju, mis võivad näida liialt pöörased ja mida võiks kasutada kanali sulgemise ajendina," rääkis ajakirjanduskeskuse Re:Baltica asutaja Springe.

Tallinna linnavalitsus on PBK-lt aegade jooksul suurte summade eest saateid tellinud. Näiteks 2019. aastal tarnis telekanal tellimussaateid kokku 542 720 euro eest. See selgus linnapea Mihhail Kõlvarti vastusest reformierakondlastest volikogu liikmete arupärimisele.

Saate "Наша столица" ("Meie pealinn") tootmine ja eetrisse andmine läheb Kõlvarti sõnul maksma 94 800, "Доброе утро, Таллинн!" ("Tere hommikust, Tallinn!") tootmine ja eetrisse andmine 331 980 ja "Русский вопрос" ("Vene küsimus") tootmine ja eetrisse andmine 115 940 eurot, millele lisandub käibemaks.

Kõlvart kinnitas ka, et linnameedia tegevuskulude kokkutõmbamisest ja sihipärasemaks muutmisest pole loobutud. Selle aasta eelarves on Tallinna TV-le ette nähtud 3 842 500 eurot ja linna üldisteks avalike suhete kuludeks veel 2 297 000 eurot.

Lisaks praeguseks mitmeid koondamisi läbi teinud ja teleprogrammi edastamise lõpetanud Tallinna TV-le on Tallinna avalike suhete teenistuses veel kokku 60 töökohta.

🔴 LTV: Neoficiāla informācija liecina, ka tiek likvidēts Pirmā Baltijas kanāla Ziņu dienests. Pēdējā darba diena - 20. marts. pic.twitter.com/naxGXy2nEz — LTV Panorama (@ltvpanorama) February 24, 2020